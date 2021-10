«Four Hours at the Capitol»: chronique d’une bataille

On croyait avoir tout entendu sur la manifestation du 6 janvier dernier qui s’est transformée en émeute, puis en invasion du symbole suprême de la démocratie américaine. Ce documentaire produit par Dan Reed (Leaving Neverland) et réalisé par Jamie Roberts (Murdoch, le grand manipulateur des médias) prouve le contraire, et donne souvent froid dans le dos. Il le fait par le biais d’une chronologie détaillée à partir de témoignages de personnes qui l’ont vécue de l’intérieur (des politiciens, des policiers, ainsi que des manifestants, dont certains ont réussi à se faufiler dans le Capitole), et des images queceux-ci ont captées, dans l’urgence.

On est donc aux premières loges de la progression des manifestants vers le Capitole à la suite de l’appel de Trump à s’y rendre en marchant, et ce, avant même qu’il ait terminé son discours. On assiste au repli des policiers, trop peu nombreux et pas assez organisés pour faire face au flot incessant de manifestants décidés à entrer dans la « maison du peuple », aux affrontements violents entre manifestants et policiers, jusqu’à la mort « en direct » d’une manifestante et, en parallèle, au climat de peur qui s’est installé dans les salles où siégeaient les élus au même moment.

Il ressort de cette heure et demie d’images dérangeantes et de récits, tantôt bouleversants, tantôt extatiques (du moins du côté des partisans de Trump), l’impression que tout cela fut bien improvisé, décidé dans l’action. Le film ne répond pas explicitement à cette interrogation importante, mais il donne quelques pistes pour comprendre un peu mieux ce qui s’est produit en cette funeste journée.



Four Hours at the Capitol HBO et Crave, mercredi, 21 h