Escouade féminine

Les séries de fiction policière comptent habituellement une majorité de personnages masculins. Dans ce nouveau drame policier scénarisé par Danielle Dansereau (19-2) et produit par Fabienne Larouche, on suit une escouade presque exclusivement féminine (sauf le personnage de Marc-André Grondin), qui enquête sur des crimes à caractère sexuel. Julie Perreault incarne le personnage central de la série. Les cinq premiers épisodes sont disponibles jeudi, et les cinq autres suivront le 28 octobre.

Doute raisonnable, Tou.tv Extra

D’un réseau à l’autre

Patrick Lagacé et ses invités se demandent s’il faut cesser de donner la priorité aux malades de la COVID-19 dans notre réseau de la santé, à partir de quel moment les militants nuisent à leur propre cause sur les réseaux sociaux et si le Québec doit régler ses comptes avec l’Église catholique.

Nos années 20, Télé-Québec, 21 h