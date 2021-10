Long entretien avec une pionnière

La formule de la longue entrevue sied à merveille pour l’invitée que reçoit France Beaudoin cette semaine : l’ex-politicienne et seule femme à avoir été première ministre du Québec, Pauline Marois. Il y sera question du pouvoir des mots et de vieillissement, entre autres.

Pour emporter, Artv, 20 h

L’interprète et son personnage

Alors que le 25e film mettant en vedette le personnage créé par Ian Fleming prend l’affiche, on peut patienter encore un peu en regardant ce documentaire dans lequel l’actuel interprète de l’agent 007, qui tire sa révérence avec No Time to Die, fait état de ses réflexions sur ce personnage increvable du grand écran.

Being James Bond (s.-t.f.), Super Écran, 21 h 10, également sur Crave