Grandes étapes chez les petits amis

La série documentaire animalière « zoologique » a toujours le vent dans les voiles au petit écran québécois. C’est ce que suggère la nouveauté familiale lancée cette semaine par Explora, qui offre une incursion dans les moments charnières de la vie de plusieurs pensionnaires du Zoo de Granby. Ce développement par thématiques (la naissance, la mort, l’apprentissage, les amours, les amitiés, les loisirs) est l’élément qui distingue un brin cette production, au demeurant fort bien faite, des autres Un safari près de chez nous (Noovo), Un zoo pas comme les autres (TVA) et Remue-ménage au Biodôme (Tou.tv).

Ça, et la narration rigolote, sans être trop appuyée de Stéphane Rousseau, qui ajoute un niveau de lecture qui fera plus sourire les parents que les enfants. La vie secrète des animaux reste sans contredit une série pour toute la famille, qui permet de faire comprendre aux plus jeunes les différentes étapes de l’existence d’animaux en captivité, mais aussi de ceux qui sont en liberté, grâce aux explications limpides et sympathiques des vétérinaires et techniciens en santé animale du Jardin zoologique.

Chacun des 10 épisodes donne à découvrir quelques pensionnaires plus ou moins télégéniques, que les plus jeunes espéreront pouvoir rencontrer un jour lors d’une éventuelle visite. En ce sens, cette production, qui profite de la réalisation compétente de Simon Lamontagne — qui s’y connaît en émissions animalières (On s’aime en chien, Hôpital vétérinaire) — constitue une magnifique infopub pour le zoo, tout en constituant un exercice de conscientisation efficace à la fragilité de la vie animale.

La vie secrète des animaux Explora, mardi, 19h30 ; rediffusion dimanche, 9h30