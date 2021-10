L’invasion et après

Dans ce documentaire du montréalais Julian Sher, on suit Graeme Smith, un ancien journaliste du Globe and Mail qui a couvert le conflit en Afghanistan, y est resté après le retrait des troupes canadiennes il y a dix ans, et qui y est retourné peu de temps avant le retour des talibans au pouvoir pour comprendre comment l’invasion de 2001 a pu mener à la situation actuelle.

Grands reportages : Fantômes d’Afghanistan, RDI, 20 h

En transition

Les personnages transgenres et non binaires se retrouvent rarement au cœur d’une œuvre. Cette nouvelle comédie créée par Fabrizio Filippo et Bilal Baig — qui incarne le personnage central de Sabi, une personne non binaire attachante et en questionnement sur son avenir — relève brillamment le défi, avec tendresse, humour et juste ce qu’il faut de sérieux.

Sort of, CBC Gem