Auteurs d’exception

Deux documentaires dressent chacun le portrait d’auteurs marquants, fascinants, et fort différents… Le premier raconte l’auteur des Fleurs du mal, en poète avant-gardiste et en humain pas particulièrement plaisant, tandis que le second offre un collage de nombreux extraits d’entrevues et de conférences données par le roi de l’horreur qui révèlent un être plus rayonnant que son œuvre.

Doc Stupéfiant- Baudelaire, moderne et anti-moderne, TV5, 20 h et Stephen King, le mal nécessaire, Artv, 20 h

Nouveautés spécialisées, suite

Deux nouvelles séries documentaires font leurs débuts dans cette case horaire achalandée. Dans la première, deux courtiers immobiliers (une ex-journaliste, l’autre ex-policier) s’intéressent à des maisons qui ont été le théâtre d’actes criminels ou ont été habitées par des criminels, tandis que la seconde suit le travail de restaurateurs de voitures anciennes.

Résidences maudites, CASA, 21 h et Bienvenue à la shop, Z, 21 h