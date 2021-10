Pauvreté forcée

Cette série dramatique inspirée des mémoires de Stephanie Land, Maid : Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive, offre une illustration à la fois grave et légère de la difficulté de s’extirper de la pauvreté aux États-Unis même quand on travaille très fort. Avec Margaret Qualley, fabuleuse dans le rôle principal, et sa mère, Andie McDowell, qui incarne… sa mère, une femme-enfant instable.

Maid (en V.O.A. et en V.F.), Netflix

Tablée du vendredi

On mentionne souvent les invités de l’émission menée par Christian Bégin, mais on ne pouvait passer à côté cette fois puisqu’y figure le photographe du Devoir Jacques Nadeau, qui parlera de l’importance de l’observation dans son métier. L’enseignante de philosophie et autrice Véronique Grenier, l’actrice Karine Gonthier-Hyndman et l’animateur et humoriste Jean-Sébastien Girard y sont également.

Y’a du monde à messe, Télé-Québec, 20 h