Cordonniers mal chaussés

Cette nouvelle comédie signée Marie-Andrée Labbé aborde de front les tabous liés à la sexualité à travers les aventures d’une infirmière-sexologue (Magalie Lépine-Blondeau) et de ses collègues qui viennent en aide à des patients, mais qui ont eux-mêmes une vie intime pas toujours satisfaisante…

Sans rendez-vous, tou.tv Extra

Pour marquer le férié

En cette première journée fériée rappelant le triste sort des victimes des pensionnats pour Autochtones, la télé publique canadienne propose des émissions spéciales. Les grands reportages rediffuse un documentaire sur une inspirante démarche de réconciliation, tandis que le magazine société de Télé-Québec explore les avenues pour mieux protéger les enfants autochtones.



La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et National Day of Truth and Reconciliation, Radio-Canada et CBC, 20 h, Le mur invisible, RDI, 20 h et Nos années 20, Télé-Québec, 21 h