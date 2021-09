La fracture

Le journaliste Pierre Craig propose son premier documentaire sur les raisons de l’inaccessibilité du système de justice pour une large part des citoyens, parmi lesquelles sa lourdeur et les coûts astronomiques des services juridiques.

Le procès, Télé-Québec, 20 h

Compétition voyageuse

Anaïs Favron anime cette téléréalité compétitive avec deux équipes se livrant à des épreuves qui font appel à leurs compétences physiques et à leurs connaissances dans un coin de la province. Un peu comme The Amazing Race, mais en plus modeste…

La course aux vacances, Évasion, 21 h

Polar de saison

Le titre de cette minisérie danoise laisse deviner que son intrigue se passe à ce temps-ci de l’année. Ce « nordic noir » raconte l’enquête de deux policiers pour élucider le meurtre d’une jeune femme retrouvée dans un parc.

Octobre, Netflix