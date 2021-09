Pour ne pas oublier, la suite !

Lancée sur la plateforme Crave au début de l’été dernier, la deuxième saison de cette formidable série documentaire criminelle québécoise, qui suit les enquêtes sur de nombreux meurtres de femmes non résolus des années 1970, 1980 et maintenant 1990, s’avère encore plus passionnante que la première, et toujours aussi humaine.

Sur les traces d’un tueur en série, Canal D, 20 h

Stérilisation sans consentement

L’émission Enquête ouvre sa quinzième saison avec un reportage choc sur la stérilisation de femmes autochtones sans leur consentement éclairé, une pratique qui a eu cours et qui existe toujours au Québec, et qui touche aussi des femmes issues de communautés racisées.

Enquête, Radio-Canada, 21 h