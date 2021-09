Même époque, autre réalité

Parmi les nouveautés de la rentrée télé américaine, l’une des plus attendues est sans doute cette relecture de la série culte qui racontait l’évolution d’un jeune ado banlieusard « ordinaire » et de ses proches dans la société turbulente des années 1960 et 1970. Cette fois, le jeune héros est issu de la classe moyenne noire de Montgomery, en Alabama. Fred Savage (le Kevin de la série originale) coproduit et réalise le premier épisode.

The Wonder Years, ABC et CTV, 19 h 30

Politique, santé et « nouveaux » médias

Outre une longue entrevue avec Denis Coderre, Marie-Louise Arsenault et son équipe s’intéressent à la difficulté pour les intervenants en santé d’accéder aux tribunes médiatiques en compagnie du Dr Stanley Vollant, et dresseront le portrait de la nouvelle chaîne d’information française CNEWS ainsi que du quotidien gratuit Métro, qui amorce un virage important.

Dans les médias, Télé-Québec, 21 h