Lendemain d’élections

Au moment où ces lignes étaient écrites, nous ignorions l’issue du scrutin fédéral (et quand elle serait connue). Il se peut que le mystère plane toujours mardi en soirée. Quoi qu’il en soit, les chaînes d’information continue seront là pour décortiquer les résultats, dont RDI et l’équipe d’Anne-Marie Dussault, qui propose une édition spéciale de son émission. Par ailleurs, l’animateur de la production lauréate du Gémeaux de la meilleure émission d’entrevues ou talk-show, Patrick Huard, reçoit Émile Bilodeau et Marie-Claude Barrette pour discuter de « pouvoir citoyen ».

24-60, RDI, 19 h et La Tour, TVA, 19 h

Thriller savonneux de luxe

Cette nouvelle série dramatique produite par Lee Daniels (Empire, Precious) et inspirée d’un essai sur la classe moyenne supérieure afro-américaine raconte l’incursion d’une femme d’affaires ambitieuse dans la communauté noire très aisée de Martha’s Vineyard, qui y créera quelques remous…

Our Kind of People, CTV et Fox, 21 h