Les séries dramatiques dominent les prix Gémeaux

« On fait quoi maintenant ? », a demandé Véronique Cloutier en ouverture du 36e gala des prix Gémeaux, 555 jours après le début officiel de la pandémie. Eh bien, célébrons notre télé, qui, « fidèle, fière, rassembleuse », nous promet plus que jamais que tout ira mieux demain. « Demain il fera beau, alléluia », comme dans l’émouvante chanson d’Étienne Coppée, entendue dans le dernier épisode de M’entends-tu ?, qu’il a joliment reprise en compagnie d’Élisapie Isaac au début de la cérémonie placée sous le signe de la diversité culturelle et sexuelle. « L’amour, c’est pour tout le monde », a résumé l’animatrice, moins baveuse qu’à l’accoutumée.

Malgré le bonheur des artistes de se retrouver ensemble, il n’était pas question de ne pas respecter les règles sanitaires. Tous les présentateurs se tenaient à bonne distance les uns des autres et, comme Véronique Cloutier l’a fait remarquer en blaguant sur le fait que certains avaient pu économiser sur une tenue de gala, une seule personne par émission pouvait monter sur scène récupérer son prix.

Alors que plusieurs s’attendaient au sacre de la dernière saison de la série policière Faits divers, qui menait la course avec 18 nominations, c’est la dernière saison des Pays d’en haut, nommée 12 fois, qui a remporté le plus grand nombre de prix Gémeaux… hors d’onde. De fait, c’est vendredi soir que la série historique a raflé cinq prix, Meilleurs décors (fiction), Meilleure création de costumes (fiction), Meilleure musique originale (fiction), Meilleur thème musical (toutes catégories) et Meilleur son (fiction), lors du Gala de l’industrie animé Alice Pascual et Richardson Zéphir sur le site et la page Facebook des Gémeaux.

Suivant Faits divers avec 16 nominations et totalisant quatre Gémeaux, Bête noire a remporté deux prix dimanche soir, celui de la Meilleure série dramatique et celui du Meilleur premier rôle féminin (série dramatique) pour Isabelle Blais. Samedi soir, au Gala d’ouverture, animé par Chantal Lamarre sur ICI Artv, la série avait raflé deux premiers prix : Meilleure réalisation (série dramatique) pour Sophie Deraspe et Meilleur texte (série dramatique) pour Patrick Lowe et Annabelle Poisson.

Autre grande favorite avec 12 nominations, la dernière saison de M’entends-tu ? est également repartie avec quatre prix, celui de la Meilleure comédie, dimanche soir, et ceux de la Meilleure réalisation (comédie) pour Guillaume Lonergan, du Meilleur texte (comédie) pour Florence Longpré et Pascale Renaud-Hébert, samedi soir, ainsi que du Meilleur montage pour Justin Lachance, vendredi.

Toujours aussi populaire dans le cœur des spectateurs avec son début de saison fulgurant, la série de Luc Dionne, qui a mis la main sur le Gémeaux du Meilleur texte (série dramatique annuelle) samedi, District 31, nommée 14 fois, est repartie avec deux autres prix : Meilleure série dramatique annuelle et Meilleur premier rôle masculin (série dramatique annuelle) pour l’interprète de Bruno Gagné, Michel Charette. Faits divers a décroché le même nombre de trophées vendredi soir : Meilleurs maquillages / coiffures (fiction) et Meilleure distribution artistique (fiction).

Nouveautés primées

Toujours du côté de la fiction, trois nouvelles séries se sont démarquées grâce à la qualité de leurs interprètes : Patrick Senécal présente, Meilleur premier rôle masculin (série dramatique) pour Théodore Pellerin ; Escouade 99, Meilleur premier rôle masculin (comédie) pour Guy Jodoin ; et L’œil du cyclone, Meilleur premier rôle féminin (comédie) pour Christine Beaulieu.

Après une saison mouvementée pour Marie-Luce, Maude Guérin a raflé le Gémeaux du Meilleur premier rôle féminin (série dramatique annuelle) pour 5e rang ; samedi, c’est son confrère Frédéric Millaire-Zouvi, leu peu futé Jean-Michel, qui s’était illustré en gagnant le Gémeaux du Meilleur rôle de soutien masculin (série dramatique annuelle).

Du côté des variétés, La tour et Les chefs ! ont respectivement gagné les Gémeaux de la Meilleure émission ou série d’entrevues ou talk-show et de la Meilleure téléréalité. Samedi, La tour avait aussi remporté le prix de la Meilleure animation (émission ou série d’entrevues ou talk-show) pour Patrick Huard et Meilleure réalisation (entrevues ou talk-show). Pour sa part, Les chefs ! avait raflé le prix de la Meilleure animation (téléréalité).

Du côté des animateurs, sans surprise, France Beaudoin a mis la main sur deux Gémeaux, celui de la Meilleure animation (série ou spéciale de variétés) pour En direct de l’univers, spéciale du jour de l’An, ainsi que celui de la Meilleure spéciale de variétés ou des arts de la scène, et celui de la Meilleure animation pour une émission ou série produite pour les médias numériques (variétés, magazine) pour La commande culturelle. Couronnée Meilleure série de variétés ou arts de la scène samedi, En direct de l’univers s’est vu remettre le Prix Gémeaux du public Fonds Cogeco.

Christian Bégin et le tandem Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse sont respectivement repartis avec les prix de la Meilleure animation (magazine d’intérêt social) pour Y’a du monde à messe et de la Meilleure animation (jeunesse) pour La soirée Mammouth 2020.

En début de soirée, les membres de l’équipe féminine de hockey, grandes championnes de JO de Tokyo, sont apparues sur scène pour remettre à David Arsenault, Danny Desriveaux, Bruno Heppell, Didier Orméjuste, Matthieu Proulx et Pierre Vercheval le Gémeaux de la Meilleure animation ou équipe d’animation (sports ou loisirs) pour Football de la NFL.



Les lauréats des 36es prix Gémeaux Émissions Meilleure série dramatique : Bête noire Meilleure série dramatique annuelle : District 31 Meilleure comédie : M’entends-tu ? Meilleure émission ou série d’entrevues ou talk-show : La tour Meilleure téléréalité : Les Chefs ! Interprétation Meilleur premier rôle masculin (série dramatique) : Théodore Pellerin – Patrick Senécal présente Meilleur premier rôle masculin (série dramatique annuelle) : Michel Charette – District 31 Meilleur premier rôle masculin (comédie) : Guy Jodoin – Escouade 99 Meilleur premier rôle féminin (série dramatique) : Isabelle Blais – Bête noire Meilleur premier rôle féminin (série dramatique annuelle) : Maude Guérin – 5e rang Meilleur premier rôle féminin (comédie) : Christine Beaulieu – L’oeil du cyclone Animation Meilleure animation (série ou spéciale de variétés) : France Beaudoin – En direct de l’univers, spéciale du jour de l’An Meilleure animation (magazine d’intérêt social) : Christian Bégin – Y’a du monde à messe Meilleure animation (jeunesse) : Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse – La soirée Mammouth 2020 Meilleure animation ou équipe d’animation (sports ou loisirs) : David Arsenault, Danny Desriveaux, Bruno Heppell, Didier Orméjuste, Matthieu Proulx, Pierre Vercheval – Football de la NFL Meilleure animation pour une émission ou série produite pour les médias numériques (variétés, magazine) : France Beaudoin – La commande culturelle Prix spécial Prix Gémeaux du public Fonds Cogeco : En direct de l’univers

Cinq prix pour «Les pays d’en haut» au Gala de l’industrie Vendredi soir, en direct des studios Les 7 doigts, Alice Pascual et Richardson Zéphir ont animé le Gala de l’industrie où l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision a distribué 64 prix. La cérémonie était diffusée sur le site et la page Facebook des Gémeaux. La dernière saison des Pays d’en haut a été couronnée de cinq prix : Meilleurs décors (fiction), Meilleure création de costumes (fiction), Meilleure musique originale (fiction), Meilleur thème musical (toutes catégories) et Meilleur son (fiction). Je m’appelle humain, documentaire de Kim O’Bomsawin sur la poète Joséphine Bacon, a récolté pour sa part quatre prix : Meilleure émission ou série documentaire (biographie ou portrait), Meilleure réalisation documentaire (biographie ou portrait, arts et culture, nature, sciences et environnement), Meilleur son (magazine, affaires publiques, documentaire, toutes catégories) et Meilleure musique originale (documentaire). La série documentaire De garde 24 / 7, le Bye Bye 2020 et le documentaire Les poussières de Daech ont chacun remporté trois prix. Enfin, Enquête, Faits divers, FLQ – La traque, Format familial, Infoman 2020, Le dernier vol de Raymond Boulanger et 100 génies sont repartis avec deux prix chacun. Découvrez la liste complète des lauréats et prix spéciaux du Gala de l’industrie sur le site des Gémeaux.

Trois prix pour «Je voudrais qu’on m’efface» et «Sainte Marie-Josée» part en croisade Samedi soir, c’était au tour de Chantal Lamarre d’animer la Gala d’ouverture des 36e prix Gémeaux. Au cours de cette cérémonie, diffusée sur ICI Artv en direct des studios Les 7 doigts, ce sont 64 prix qui ont été remis, permettant à 100 génies, Enquête, Format familial, Je voudrais qu’on m’efface et Les poussières de Daech de remporter chacun un total de trois Gémeaux. Outre Je voudrais qu’on m’efface, Sainte Marie-Josée part en croisade a raflé trois prix parmi les séries originales produites pour les médias numériques ce soir-là. Onze productions ont pour leur part récolté chacune deux trophées : 100 génies, Bête noire, Bye Bye 2020, Dounia, Entre deux draps, Jenny, La tour, Les beaux malaises 2.0, M’entends-tu ?, On parle de santé mentale et Six degrés. Découvrez la liste complète des lauréats et prix spéciaux du Gala d’ouverture sur le site des Gémeaux.