Soirée électorale, d’une chaîne à l’autre

Si l’on se fie aux derniers sondages, il y a fort à parier que la soirée électorale sera longue et remplie de surprises… Il y aura donc matière à faire le tour des chaînes qui couvrent l’événement en direct, d’autant plus qu’un réseau francophone s’ajoute cette fois-ci à cette course aux résultats et à la meilleure « analyse » : Noovo, et sa salle de nouvelles encore toute neuve.

Élections fédérales 2021, Noovo, dès 19 h, Radio-Canada et TVA, dès 19 h 30, RDI, dès 17 h 55, LCN, dès 18 h 30, CBC et CTV, dès 19 h

Au-delà de l’habit vert et de l’épée

Ce documentaire offre une rare incursion dans les murs de l’auguste institution, qui a pour tâche de définir les normes de la langue française. Portrait de ce cercle « d’immortels », son histoire, ses rites et ses traditions, à travers les témoignages (livrés dans un français impeccable) de certains d’entre eux qui y siègent actuellement.

Académie française : voyage au pays des immortels, TV5, 21 h 30