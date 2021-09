Retours et nouveautés, suite

Outre la 5e et dernière saison attendue du téléroman L’heure bleue (TVA) et les retours des feuilletons radio-canadiens Toute la vie et 5e Rang, on note au rayon des nouveautés québécoises la première du suspense dramatique et musical sur l’avant et l’après d’un concert d’une vedette internationale d’ici. C’est la rentrée aussi dans le ROC. La chaîne publique canadienne propose deux nouveautés originales : une série dérivée de Kim’s Convenience sise dans un refuge pour animaux de Hamilton, et une comédie dramatique présentant une famille déchirée sur le sort de sa station de vacances de Nouvelle-Écosse.

Chaos, TVA, 21 h, Strays et Moonshine, CBC, dès 20 h 30

Genèse d’un classique

L’ouvrage d’entretiens avec le « maître du suspense » publié par l’icône de la Nouvelle Vague François Truffaut a fait école. Ce documentaire raconte les dessous de ce livre culte pour bien des cinéphiles.

Hitchcock/Truffaut, TFO, 21 h