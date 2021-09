L’automne appartient aux gros joueurs dans le monde du jeu vidéo

Si l’année a d’abord été dominée par les jeux exclusifs à la PlayStation 5 de Sony, cet automne sera surtout marqué par les sorties multiplateformes à gros budget. Après une longue pause pandémique, les grands studios reprennent du service avec leur offre grand public, et ce, juste à temps pour la période des Fêtes.

Battlefield V, le dernier opus de la très populaire franchise d’EA, a déjà presque trois ans. Il avait reçu à l’époque un accueil plutôt mitigé. Le prochain, Battlefield 2042 , à paraître le 22 octobre, est l’un des jeux de tir les plus attendus cet automne, avec ses nouveaux modes de jeu comme Hazard Zone et, surtout, Battlefield Portal, qui permettra aux joueurs d’adapter l’expérience selon leurs goûts.

Parlant de jeux de tir à succès, Call of Duty : Vanguard sera lancé deux semaines plus tard, le 5 novembre. La franchise d’Activision renoue avec la Seconde Guerre mondiale, où les joueurs vivront les batailles influentes de l’Europe, du Pacifique et de l’Afrique du Nord.

Toujours dans la catégorie des jeux de tir, Ubisoft lance le 7 octobre Far Cry6 , nouveau volet de sa série de jeux d’action à indice d’octane élevé. Cette fois, on incarne un résident de Yara, pays fictif dirigé par un dictateur brutal (joué par Giancarlo Esposito), appelé à combattre en utilisant les meilleures tactiques et armes de guérilla pour libérer son peuple.

Cela fait plus d’une décennie que les fans de la franchise Left 4 Dead, ces jeux de tir coopératifs acclamés par la critique, espèrent une suite digne des deux premiers opus. Les créateurs ont décidé de répondre à l’appel avec Back 4 Blood . On a pu jouer plus tôt cet été à sa version bêta, et ça promet. À paraître le 12 octobre.

Plusieurs fois critiquée pour son manque d’innovation, la franchise NHL d’EA fera-t-elle mieux cette année ? À paraître le 15 octobre, NHL 22 sera la première itération de la franchise sur les consoles de nouvelle génération et la première sur le moteur Frostbite. Cette fois, le jeu promet quelques nouveautés intéressantes, notamment une série d’habiletés qui aideront les joueurs étoiles à se démarquer.

Le studio américain Blizzard a beau être dans la tourmente, poursuivi par l’État californien à la suite de sérieuses allégations de climat de travail sexiste et toxique, le remake de son jeu de rôle culte Diablo II : Resurrected est tout de même attendu par nombre de joueurs nostalgiques. On y affrontera monstres et démons le 23 septembre.

Les exclusivités consoles

C’est Microsoft qui aura les plus grosses sorties exclusives cet automne avec ses jeux pour consoles Xbox Series X et S et pour PC. D’abord viendra la nouvelle entrée dans sa série de son jeu de course en monde ouvert Forza Horizon 5 . On pourra faire vrombir nos moteurs à partir du 9 novembre. Viendra ensuite Halo Infinite , dont la sortie maintes fois reportée est maintenant prévue le 8 décembre. Le studio maison de Microsoft responsable de la série de jeux de tir légendaire 343 Industries promet le retour de son héros Master Chief dans une nouvelle campagne solo et un mode multijoueur enlevant.

Illustration: Xbox Game Studios

Du côté de Sony, on attend avec impatience le nouveau jeu du studio Superbrothers, Jett : The Far Shore . On découvrira une nouvelle planète pour l’humanité dans ce jeu d’exploration spatiale teinté de spiritualité. Le studio indépendant québécois pourra-t-il répéter l’exploit de son premier jeu, Sword & Sworcery ? On le saura à partir du 5 octobre sur les consoles PlayStation et sur PC.

Finalement, sur la Nintendo Switch de Nintendo, on attend Metroid Dread , une nouvelle entrée dans la série de science-fiction qui retourne à ses sources de jeu de plateforme en deux dimensions. On pourra revêtir de nouveau l’armure de l’héroïne Samus Aran à partir du 8 octobre.



Seulement sur PC Dans les exclusivités pour ordinateurs Windows, c’est le jeu Icarus qui retient notre attention. Le créateur de DayZ, Dean Hall, en remet avec un nouveau jeu de survie dont la parution est prévue le 20 novembre. En tant que premiers prospecteurs d’une planète semblable à la Terre, votre mission est d’explorer et de survivre à ses biomes, mais aussi de garder un oeil sur le chronomètre, puisque votre temps sur Icarus est limité.