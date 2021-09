Deuxième vague, radicalisation et langue

La docusérie médicale De garde 24/7 ouvre sa 7e saison aux balbutiements de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19, qui inquiète beaucoup nos docteurs adorés… Et avec raison ! Suivra le nouveau magazine de société Nos années 20, animé par l’omniprésent Patrick Lagacé, qu’on nous promet plus axé sur les faits et moins sur les opinions tranchées. Il sera question cette semaine de radicalisation idéologique et de l’avenir du français au Québec.

De garde 24/7, suivie de Nos années 20, Télé-Québec, dès 20 h

Et rebelote, en anglais

Au lendemain du débat des chefs en français opposant les leaders des cinq principaux partis, nous avons droit au même exercice oratoire dans la langue de l’autre solitude, qui abordera à peu près les mêmes thèmes que la veille. La présidente de l’Institut Angus Reid, Shachi Kurl, assurera l’animation du débat.

Federal Leaders Debate 2021, CBC, CTV, Global et CBC News Network, 21 h