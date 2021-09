«Vote pop!»: votez pour Choinière

En vue d’en apprendre davantage sur la politique fédérale canadienne, Frédéric Choinière a décidé de faire lui-même le saut et de devenir candidat. Celui qui a notamment animé Bi*. Bilinguisme, la grande utopie canadienne ? (ICI Télé) et Les verts contre-attaquent (Télé-Québec) s’est glissé dans la peau d’un élu afin de mieux saisir les rouages de l’institution politique.

Allant de porte en porte pour récolter des signatures jusqu’au choix de son image, sans oublier le financement de sa campagne, Frédéric Choinière a véritablement accompli plusieurs étapes lors du tournage de Vote pop ! Il a notamment fait appel à des spécialistes tels que l’ancien conseiller du chef néodémocrate Jack Layton, Karl Bélanger, afin de comprendre plus aisément le chemin à emprunter pour devenir politicien. Cela dit, cette candidature n’est qu’un prétexte ludique cachant la réelle volonté du documentaire, peu attirante au premier regard pour bon nombre de citoyens : s’interroger et s’instruire sur le système politique fédéral, le fonctionnement de la Chambre des Communes ou le mode de scrutin.

Frédéric Choinière se donne la peine de décortiquer les concepts qui pourraient faire décrocher le téléspectateur. De nombreux schémas imagés accompagnent ses dires, ce qui simplifie le documentaire. Bien que le sujet puisse paraître assez difficile à illustrer, la production a eu recours à des archives ainsi qu’à des vidéos très littérales des propos de l’animateur, rendant ainsi l’œuvre plus que digeste, en faisant ainsi une émission éducative et on ne peut plus pertinente en campagne électorale.

Vote pop ! ICI Télé, samedi, 22 h 30