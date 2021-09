Sombre retour…

La toujours très intéressante émission d’affaires publiques propose ce soir un reportage qui donne les paroles aux femmes de la capitale afghane quelques jours avant la prise de contrôle des talibans. Rien de bien rassurant ni réjouissant.

Envoyé spécial. Afghanistan : les rêves brisés des femmes de Kaboul, TV5, 20 h

Et une dernière joute en français

C’est au tour du consortium des médias de présenter son débat opposant les chefs des cinq principaux partis (PLC, PCC, NPD, BQ et PVC), animé par Patrice Roy, avec la participation de la collègue du Devoir Marie Vastel, et le concours de Noémi Mercier, chargée des segments réservés aux questions du public. Il est aussi possible de suivre le débat en direct sur le site Web et la page Facebook du Devoir.

Débat des chefs. Élections fédérales 2021, Radio-Canada, RDI, Noovo, 20 h