Nos choix ce soir

Bêtes de scène

Un beau doublé musical du vendredi avec une captation vivante — malgré l’absence de public — de Garou Ier, qui interprète les titres de son dernier album, uniquement composé de ses chansons écrites par Réjean Ducharme, et un documentaire sur une figure de proue du « punk-funk », l’exubérant mais engagé Rick James.

Charlebois à Ducharme, Télé-Québec, 21 h et Bitchin’ : The Sound and Fury of Rick James, Showtime et Crave, 21 h

Anti-princesse pop et princesse dépoussiérée

Billie Eilish étrenne son nouvel opus sur la scène de l’Hollywood Bowl en compagnie de son frère Finneas et du Philharmonique de Los Angeles dans un concert entrecoupé d’animations aux quatre coins de sa ville natale. Sur l’autre plateforme, la chanteuse Camilla Cabello incarne, pour son premier rôle à l’écran, l’héroïne du conte Cendrillon de Perrault, ici modernisé (avec une fée marraine non genrée), même un brin féministe, et très musical.

Happier than Ever : A Love Letter to Los Angeles, Disney+ ; Cendrillon, Prime Video