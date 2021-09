Joute électorale

À moins de trois semaines du scrutin fédéral, les chefs des quatre principaux partis participeront au débat organisé par TVA, qui fait encore cavalier seul en la matière. Pierre Bruneau en sera l’animateur et le modérateur.

Face-à-face 2021, TVA et LCN, 20 h. Précédé à 18 h d’une émission spéciale à LCN.

Le jour fatidique, avant et après

La vague de productions documentaires marquant le 20e anniversaire des attentats du 11 Septembre se poursuit avec cette série en cinq épisodes, fort réussie et riche en détails, en images chocs et en témoignages révélateurs sur cette tragédie américaine. En plus de raconter le jour fatidique selon la perspective de ceux qui l’ont vécu de près, la série s’avère encore plus intéressante quand elle revient sur ses causes et les déboires de la guerre en Afghanistan.

Tournant : le 11 Septembre et la guerre contre le terrorisme, Netflix