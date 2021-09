Massoud, le père par le fils

Ce documentaire du Français Nicolas Jallot, qui s’est déjà intéressé à l’Afghanistan et au « Lion du Panjshir », dresse un portrait du commandant Massoud, qui a entre autres combattu les talibans avant son assassinat en 2001. À travers le témoignage de son fils Ahmad, d’ailleurs apparu dans l’actualité de son pays depuis quelques semaines, on découvre le père.

Massoud, l’héritage, TV5, 20 h

Avenir laborieux ?

Les mutations du marché du travail sont au centre de ce documentaire américain. Déjà en marche avant la pandémie (automatisation, mondialisation, détérioration des conditions de travail), elles se sont accélérées dans la dernière année et demie. Rien de bien rassurant pour les travailleurs d’aujourd’hui (et du futur)…

Future of Work : The New Industrial Revolution, PBS, 22 h