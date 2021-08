Le 11 septembre et eux

Ce documentaire donne la parole à sept jeunes nés au tournant du millénaire et qui ont perdu leur père dans les attentats du 11 septembre 2001. Vingt ans plus tard, ils partagent leurs réflexions sur l’état de leur pays, bien plus divisé qu’au moment où ils ont vu le jour.

Generation 9/11, PBS, 21 h

Trouver son bonheur, sous la poussière

Deux nouveautés sont lancées aujourd’hui. La première, sur Historia, suit deux antiquaires qui se rendent chez des collectionneurs pour dénicher des objets qui ont une valeur historique… et de revente. La seconde donne à voir de nouvelles interventions de la gourou du rangement Marie Kondo auprès de gens désordonnés, qui ont une entreprise qui a besoin d’organisation.

Perdus dans la poussière, Historia, 21 h et L’étincelle du bonheur avec Marie Kondo, Netflix