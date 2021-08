L’autre quinzaine

Retour à Tokyo pour deux autres semaines de compétitions avec les meilleurs athlètes paralympiques. Outre cette cérémonie d’ouverture, Radio-Canada et CBC diffuseront des résumés quotidiens des compétitions, respectivement à 13 h et 23 h 05, et à 15 h et 19 h.

Les jeux paralympiques de Tokyo 2020- Cérémonie d’ouverture, Radio-Canada, 7 h et 23 h 20 et CBC, 7 h et 19 h

Racisme et monstres fantastiques

À quelques jours de la sortie du nouveau film du cinéaste Jordan Peele, une nouvelle mouture de Candyman, on peut rattraper en version française la série qu’il a cocréée avec Misha Green. Celle-ci raconte la quête d’un jeune homme pour retrouver son père dans les États-Unis ségrégationnistes des années 1950, alors qu’il doit affronter le racisme ambiant et, dans ses rêves, des créatures terrifiantes « lovecraftiennes »…

Lovecraft Country (v.f.) Z, 22 h