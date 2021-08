Faune bienfaitrice

Après la série documentaire Zoothérapie, lancée la semaine dernière à la chaîne concurrente (Moi et cie) et dont le deuxième épisode est diffusé plus tard en soirée, c’est au tour de Canal Vie de dévoiler un projet télévisuel sur les animaux qui font du bien. Cette fois, on suit une zoo-animatrice qui trimballe sa ménagerie (dont un cheval miniature) dans les écoles, garderies, CHSLD et autres endroits où elle saura réchauffer les cœurs.

Escouade poilue, Canal Vie, 19 h 30

Le Roi-Soleil et des empoisonneurs

Ce documentaire se penche sur un chapitre plutôt sombre du règne de Louis XIV : une vague de morts suspectes qui a mené à une chasse aux « magiciens » et autres empoisonneurs, à Versailles et ailleurs.

Louis XIV et l’affaire des poisons, TV5, 20 h