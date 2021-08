Élites dans la tourmente…

Deux séries américaines attendues dépeignent des gens de l’élite pour qui les choses ne vont pas trop bien. La première, une nouvelle collaboration du scénariste et producteur David E. Kelley, de l’écrivaine Liane Moriarty et de l’actrice Nicole Kidman, suit la thérapie étrange de neuf malheureux fortunés qui souhaitent retrouver le bonheur. La seconde raconte les déboires d’une nouvelle directrice de département d’une université prestigieuse (Sandra Oh) et de ses collègues, un brin dépassés…

Nine Perfect Strangers, Prime Video et Directrice, Netflix

Vues d’ici

Signe que c’est toujours l’été, la télé fait encore la part belle aux films québécois en heure de grande écoute. On a le choix ce soir entre le dernier Arcand, un charmant retour à l’été 1969 et un thriller de chalet.

La chute de l’Empire américain, Radio-Canada, 19 h 30, Un été sans point ni coup sûr, Vrak, 20 h, Mont Foster, TFO, 21 h