«Les flots de Petite-Vallée»: le festival s'amuse

S’il est un festival musical québécois aux dimensions modestes qui profite d’une couverture médiatique enviable, c’est bien le Festival en chanson de Petite-Vallée, en Gaspésie. Et avec raison, car cette manifestation culturelle bientôt quarantenaire, qui a survécu à l’incendie de son site principal, le théâtre de la Vieille Forge, et à une année de pause pandémique, a « mis au monde » ou grandement aidé la carrière de nombreux artistes musicaux d’ici.

Certains de ces musiciens sont au cœur de cette émission tournée lors de la toute dernière édition du festival, en juillet dernier. Daniel Boucher, Patrice Michaud, Louis-Jean Cormier et Marie-Pierre Arthur servent en quelque sorte de guides à cette production, qui alterne habilement les performances musicales captées sur scène lors de La Marée du loup, d’autres tournées expressément pour l’émission et les confidences d’artistes et d’artisans sur leur rapport au festival. Cette dernière portion, parfois un peu trop plaquée, s’avère la plus décevante du lot, même si les témoignages de certains invités (Vincent Vallières, Cindy Bédard, Matiu) se révèlent fort émouvants. On aurait aimé plus d’anecdotes, comme celle, fort savoureuse, de Daniel Boucher qui conclut l’émission.

Cette petite déception est largement compensée par la très grande qualité des prestations musicales, magnifiquement mises en image (on pense en particulier à celle offerte par Marie-Josée Lord et aux duos auxquels participe Marie-Pier Arthur), qui donnent presque envie de rendre une petite visite à ce coin de Gaspésie l’été prochain.



Les flots de Petite-Vallée Télé-Québec, samedi, 20 h, rediffusion vendredi 27 août, 22 h 30