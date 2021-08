Un marathon chez les espions ?

On vous a déjà écrit tout le bien que nous pensons de cette série française créée par Éric Rochant et mettant en vedette Mathieu Kassovitz et Jean-Pierre Darroussin. Cette incursion enlevante dans la vie compliquée des agents envoyés à l’étranger de la Direction générale de la sécurité extérieure, qui n’était jusque-là disponible ici qu’à travers la plateforme Sundance Now, est désormais entièrement disponible gratuitement.

Le bureau des légendes (saisons 1 à 5), tv5unis.ca

Plaisir sportif « culte »

Ils sont de retour. Carl Carmoni, Jocelyn Noël et consorts affrontent de nouveaux adversaires redoutables dans le retour inespéré de ce phénomène télévisuel culte. Une occasion d’attraper la première, en rediffusion, en provenance de Shawinigan-Sud.

La Coupe mini-putt, RDS, 23 h