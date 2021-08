Métier : faire du bien

Deux docuséries sur des métiers seront présentées mercredi soir à la même antenne : la première nous plonge dans le travail de chirurgie reconstructive auquel se livrent ceux que l’on associe plus naturellement aux augmentations mammaires d’apparat, tandis que la seconde nous emmène sur la ferme estrienne de la zoothérapeute Audrey Desrosiers, où ses grands et petits patients trouvent réconfort.

Chirurgie plastique : reconstruire la vie et Zoothérapie, Moi et Cie, dès 20 h

L’autre virus pandémique

Dans ce documentaire, la cinéaste sino-américaine Nanfu Wang a documenté, grâce à une armée de collaborateurs, la première vague de la pandémie en Chine et aux États-Unis, en mettant en lumière les effets pernicieux de la propagande et la désinformation dans ces deux pays.

In the Same Breath, HBO et Crave, 21 h