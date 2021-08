Rentrée télé spécialisée, suite

La docuréalité Numéros 1, qui suit le quotidien de six courtiers immobiliers « étoiles » s’avère beaucoup plus posée et sobre que ce que la bande-annonce tonitruante laissait voir. On est aussi très curieux du résultat de la série documentaire d’aventures Derniers géants, dans laquelle le « mordu de pêche » Cyril Chauquet se donne pour mission de protéger les derniers grands poissons des Amériques, du Canada à l’Amazonie.

Numéros 1, Casa, 20 h 30 et Derniers géants, Évasion, 21 h

La lutte et la vie

Les amateurs de lutte (« arrangée » ou non) trouveront sûrement leur compte dans Heels, cette série dramatique plantée dans la Géorgie « profonde », où deux frères, ennemis dans le ring, le deviennent aussi dans la vie, convoitant la direction de l’entreprise de promotion de lutte de leur défunt père.

Heels, en V.O.A. sur Crave et en V.F. à Super Écran, 20 h