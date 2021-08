Notre choix en fin de semaine

Lien animal ?

Pas de doute possible : les invités de Christian Bégin sont liés par la faune. Outre le professeur de droit Alain Roy, qui discutera du droit des animaux, « Loonie », la cuisinière végétalienne, et la journaliste Sophie Thibault, qui parlera de son amour des oiseaux, il y aura tout une « bête politique » qui tire sa révérence en novembre, le maire de Québec Régis Labeaume.

Y’a du monde à messe, Télé-Québec, vendredi, 21 h et dimanche, 20 h

Un « 15 août » dans la cour

Encore cette année, la fête nationale des Acadiens sera moins bruyante et rassembleuse qu’à l’ordinaire en « présentiel », mais pas moins joyeuse. On compte un peu sur cette émission spéciale qui nous entraîne dans des « partys de backyards » un peu partout en Acadie en compagnie d’une foule d’artistes, dont le groupe 1755, P’tit Belliveau, les Hay Babies, Lisa LeBlanc et plusieurs autres pour célébrer devant son petit écran.

La fête en Acadie. Tableau de backyard, Artv, dimanche, 20 h et Radio-Canada, dimanche, 22 h 30 et disponible le lendemain sur Tou.tv