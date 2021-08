Jeu « escroqué »

Cette minisérie britannique en trois épisodes réalisée par Stephen Frears, adaptation d’une pièce de théâtre et d’un livre eux-mêmes inspirés d’une histoire bien réelle, raconte les dessous d’une tricherie organisée par un improbable gagnant au populaire jeu télévisé Who Wants to Be a Millionnaire ? en septembre 2001 et du procès pour escroquerie qui en a découlé. Avec Matthew Macfadyen et Michael Sheen. Du bonbon.

Quiz, Radio-Canada, 20 h

Après les grands feux

Ce documentaire consacré aux efforts déployés pour sauver ce qu’il reste de la faune et de la flore après les feux de forêt qui ont ravagé l’Australie de l’été 2019 au printemps 2020 laisse peut-être entrevoir ce qui attend ceux qui voudront faire de même après les brasiers défigurant depuis des mois de nombreuses régions du globe.

The Nature of Things. Wild Australia : After the Fires, CBC, 21 h et sur CBC Gem