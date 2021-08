Des angles morts de notre passé

Cette toute nouvelle série de capsules documentaires Web animées par Vanessa Destiné, Youssef Shoufan et Maïtée Labrecque-Saganash met en lumière des chapitres plutôt méconnus de l’histoire du Québec et du Canada à travers le point de vue de personnes autochtones et racisées. Les allumettières de Gatineau, le raid policier de Listuguj et la crise du taxi des années 1980 : voici quelques sujets à l’honneur dans cette série qui se regarde d’un coup. Ou presque.

Décoloniser l’histoire, telequebec.tv

Bons baisers en Russie ?

Cette enquête récente en provenance de la France se penche sur une situation pour le moins problématique au pays de Poutine : on y compte 47 % d’hommes et 53 % de femmes, qui sont essentiellement à la recherche d’un mari, et pas nécessairement de rencontres d’un soir, dans un contexte de grave crise démographique.

Sexe et amour en Russie, TV5, 22 h