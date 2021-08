Se racheter en photo

Cette série britannique s’intéresse au destin du photojournaliste (incarné ici par Alessandro Nivola) qui a pris la fameuse photo de l’homme bloquant les chars d’assaut sur la place Tian’anmen en 1989 et qui part à la recherche de la véritable identité de ce dernier, vingt ans plus tard, après avoir commis une erreur professionnelle grave, dont on vous laisse découvrir la nature.

Chimerica, Télé-Québec, 21 h

Une autre relecture moderne…

La mode des « relectures » modernes de séries phares, ou du moins « cultes », ne semble pas s’essouffler. On en veut pour preuve cette version contemporaine de la série fantastique des années 1970 et 1980 dans laquelle M. Roarke et son assistant Tattoo tentaient de réaliser les rêves les plus fous des visiteurs de leur petit paradis. Cette fois, ces rôles sont tenus par deux femmes (Roselyn Sánchez et Kiara Barnes).

Fantasy Island, Global et Fox, 21 h