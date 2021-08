Notre choix cette fin de semaine

Et ce qui les lie ?

Difficile de deviner ce que peuvent avoir en commun l’actrice (et amatrice de pêche) Isabel Richer, l’acteur (et ex-politicien) Pierre Curzi, le dramaturge, romancier (et aussi acteur) Jean-Philippe Baril Guérard et l’intervenante au 911 Dominik Desmarais. Peu importe, cette tablée animée par Christian Bégin ne devrait pas être ennuyeuse.

Y’a du monde à messe, Télé-Québec, vendredi, 21 h et dimanche, 20 h

Dernier droit !

Après une quinzaine olympique certes déstabilisante, mais riche en émotions fortes, c’est déjà l’heure des dernières compétitions, dont les finales du marathon vendredi et samedi soir, et de la cérémonie de clôture, dimanche au petit matin ou en soirée.

Tokyo 2020 : cérémonie de clôture, Radio-Canada, dimanche, 7 h et 19 h