​Sur vos écrans: secrets et inédits

À l’occasion du 76e anniversaire de l’explosion de la bombe A à Nagasaki, au Japon, TV5 diffuse un documentaire produit en 2020 : Le IIIe Reich n’aura pas la bombe. Il s’agit d’un film de 52 minutes dans lequel est dévoilée l’une des opérations militaires les plus importantes et secrètes de la Seconde Guerre mondiale, soit celle de la course à la bombe atomique.

Dans un format très traditionnel avec ses archives et ses témoignages, ce documentaire revient sur la découverte de la fission de l’uranium. On y raconte à quel point Hitler cherchait à se procurer de l’eau lourde dans laquelle les atomes d’hydrogène sont remplacés par ceux de deutérium. Mettre la main sur ce produit aurait assurément valu un dénouement encore plus mortel à cette guerre.

L’œuvre raconte la façon dont les Alliés ont réussi à cacher dans un lieu secret cette précieuse ressource. De nombreux détails intéressants sont révélés au fil du documentaire, notamment qu’une seule usine (celle de Vemork en Norvège) produisait l’eau lourde, ou encore qu’un film produit en 1948 (La bataille de l’eau lourde) relatait fidèlement l’histoire. Celui-ci raconte scrupuleusement ce qui s’est passé, et ce, de façon très fiable, en faisant ainsi un document historique capital pour les experts s’attardant à cette opération.

Marquer l’histoire

Chaque mardi au cours des cinq prochaines semaines, Netflix sortira un film de sa nouvelle série documentaire Untold. Celle-ci met en avant cinq chapitres relégués aux oubliettes dans l’histoire du sport. Avec ses entrevues exclusives et ses archives inédites, cette série approfondit l’histoire derrière les gros titres, ce qui en apprendra assurément à tous, même aux plus férus de sports.

La production explore d’ailleurs divers horizons: le basketball, le tennis, la boxe, les Jeux olympiques ainsi que le hockey. Le premier épisode propose de revenir sur la bagarre dite « Malice at the Palace » qui a eu lieu lors d’un match de basketball en 2004. Celui-ci opposait les Pacers de l’Indiana aux Pistons de Detroit. Ce n’est toutefois pas entre joueurs que la bataille s’est déclenchée, mais bien entre les joueurs et les amateurs assis dans les gradins.

Les autres épisodes aborderont notamment les réflexions qu’a eues Caitlyn Jenner vis-à-vis de sa transidentité alors qu’elle était une athlète olympique, le combat qu’a mené Christy Martin contre son ex-mari, les problèmes de santé mentale de Mardy Fish, ainsi que la direction d’une équipe de hockey par le fils adolescent d’un patron de la mafia. Des documentaires tous plus sensationnels les uns que les autres.

Univers parallèles

Les voix de vos héros et héroïnes préférés seront de retour à l’écran grâce à la nouvelle série What if… ? signée Disney+. Bien que celle-ci soit en version animée, vous pourrez tout de même y reconnaître les visages de vos acteurs favoris. En plus d’avoir un format différent grâce aux dessins, la série de dix épisodes réinvente les personnages et les histoires en y présentant des réalités alternatives, bien loin de celles connues dans les franchises de Marvel.

On y verra notamment T’Challa en Star Lord, Steve Rogers en Iron Man ou encore Peggy Carter en Super Soldier. Est-ce que les amateurs de l’univers créé par entre autres par Stan Lee sauront ravis de voir toutes ces situations hypothétiques ? Il est possible d’en douter, mais la série n’en demeure pas moins intrigante.

Capté en 2017, le spectacle circassien Réversibler etourne à une ère prépandémique, et plus loin encore. Les membres de la troupe Les 7 doigts y racontent en effet l’histoire authentique de leurs aïeuls. Leur idée ? Prendre conscience de la manière dont le vécu de leurs aînés influence leur façon de vivre aujourd’hui. Les prouesses de cirque se mélangent ici au théâtre, à la danse et à la musique afin de créer un récit percutant qui éveille chacun face à son passé et à son présent.



Réversible

Artv, le lundi 9 août, 20 h

