La mère, la fille et la mort

Cette très belle comédie dramatique australienne explore les relations pas toujours évidentes entre trois générations d’une même famille pas tellement tissée serrée, et plus particulièrement le rapport conflictuel entre la matriarche, qui cherche par tous les moyens à mettre fin à ses jours, et sa fille, une médecin aux soins palliatifs qui s’oppose à l’aide médicale à mourir.

The End (V.F.), Super Écran et Crave, 21 h

Thérapies artistiques

Cette websérie mettant en vedette Marie-Ève Morency rappelle par moments En audition avec Simon, même si la formule qui exploite en fiction le vécu « réel » d’artistes d’ici n’a pas le même effet… On y est témoins des conseils jamais judicieux d’une colorée thérapeute des relations personnelles à l’Union des artistes prodigués à des membres qui ont un lien personnel ou professionnel bien réel.

Jowanne, la psy des stars, véro.tv