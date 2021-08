Le Liban des rêveurs indignés

Cette série documentaire qui raconte « l’envers du décor » de destinations voyage soumises à des pressions énormes propose dans ce premier épisode un arrêt dans une contrée particulièrement éprouvée, et ce, depuis très longtemps. On y entend le Liban vibrant de colère et d’espoir, indigné, et on peut y admirer les splendeurs naturelles (car il en reste) de ce pays au bord du gouffre.

L’autre voyage : Liban, la vie jusqu’à la lie, TV5, 22 h

Rocket centenaire

Le plus grand des grands de la Sainte-Flanelle aurait fêté son 100e anniversaire aujourd’hui. Une belle occasion de regarder ce portrait documentaire de Gilles Gascon datant de 1971 qui lui est consacré et dans lequel il se raconte, avec la réserve qu’on lui connaît.

Peut-être Maurice Richard, Planète+, 21 h, et disponible gratuitement sur le site de l’ONF