Ceux qui courent vite !

Les derniers jours ont permis de nous faire vivre la fièvre des disciplines « reines » des Jeux olympiques. Voici une occasion d’en rajouter une couche avec un court documentaire sur la victoire historique de l’équipe canadienne au relais 4 x 100 mètres en 1996, réalisé par Kimberly Ann Surin (la fille de Bruny), puis avec un portrait biographique du légendaire sprinter des Jeux de Berlin en 1936, qui avait alors remporté l’or dans quatre disciplines !

Le relais : derrière la médaille, Tou.tv et American Experience: Jesse Owens, PBS, 21 h

Ni tout blanc, ni tout noir

Ce documentaire en trois parties (suite demain et jeudi à HBO et Crave en anglais) dresse le portrait de Barack Obama en tissant des liens entre l’identité du 44e président américain et l’histoire raciale de son pays.

Obama: In Pursuit of a More Perfect Union, HBO et Crave, 21 h et disponible en version originale sous-titrée en français sur Crave, dès le 6 août