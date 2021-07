Révolution musicale

Petite série documentaire de six épisodes, Watch the Sound with Mark Ronson explore l’univers des sons en tout genre. Le producteur, chanteur et guitariste s’attarde aux nouvelles technologies qui ont complètement révolutionné la musique, tout en rencontrant des icônes dans le domaine. Il crée d’ailleurs, à la fin de chaque épisode, une nouvelle mélodie utilisant ces mécanismes contemporains.

Watch the Sound with Mark Ronson, Apple TV+

De l’écrit à l’écran

Adaptée du livre à succès éponyme livré en 1945 par Nancy Mitford, la série The Pursuit of Love raconte les hauts et les bas amoureux de Linda Radlett (Lily James), jeune aristocrate anglaise. Cette minisérie de trois épisodes commandée par la BBC saura plaire aux amateurs d’histoires de cœur.

The Pursuit of Love, Amazon Prime Video