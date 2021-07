Légende du blues

Vous souhaitez célébrer le 85e anniversaire du célèbre guitariste Buddy Guy ? Quoi de mieux que d’écouter le documentaire de 90 minutes retraçant le parcours de cette icône du blues livré ce soir sur les ondes de la télé publique américaine, extraits d’archives et entrevues inédites à la clé. Un rendez-vous pour tout amateur de musique.

Buddy Guy: The Blues Chase the Blues Away, PBS, 21 h

Dangereux criminel

Si vous préférez la fiction au documentaire, voici un thriller pour vous. Dans ce film à suspense américain, vous verrez un jeune couple acheter une maison dans la campagne californienne. Mais l’ancien propriétaire désire récupérer sa demeure, ce qui deviendra rapidement un danger pour les deux amoureux.

L’intrus, TVA, 23 h 06