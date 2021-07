Une image vaut mille mots

Utilisés quotidiennement par la majorité de la population connectée, les émojis sont désormais un mode de communication à part entière. ARTE France et Urbania se sont intéressés à leur histoire, à leur utilisation et à leur influence dans le cadre de trois épisodes de 19 minutes chacun. Une coproduction franco-québécoise qui dévoile l’univers surprenant de ces pictogrammes.

Émoji-nation, ICI Tou.tv, 21 juillet

Le meilleur ami de l’homme

Turner et Hooch revient à l’écran, cette fois sous forme de série télé inspirée du film à succès de 1989. Et, bien que Tom Hanks ne soit plus de la distribution, Hooch demeure un dogue de Bordeaux qui sème la pagaille. Un classique revisité qui arrache quelques sourires.

Turner & Hooch, Disney+