Les antihéroïnes françaises

Trente ans après le voyage de Thelma et Louise, c’est au tour de l’improbable duo de Cheyenne et Lola de prendre la route dans une série aux accents de buddy movie. Pour ses importants enjeux féministes, comme dans le chef-d’œuvre oscarisé de 1991, et pour la présence de la Québécoise Charlotte Le Bon (Lola), c’est à ne pas manquer !

Cheyenne et Lola, TV5, 22 h

Une semaine mafieuse

Après un documentaire sur la Cosa Nostra lundi, l’émission Les grands reportages propose aujourd’hui de plonger dans la vie d’Al Pacino, acteur devenu célèbre grâce à son rôle dans Le parrain. Il semblerait que l’homme, maintenant réalisateur et scénariste, n’ait jamais désiré être sous les feux de la rampe.

Al Pacino, star malgré lui, RDI, 20 h