Étoile montante et militante

Championne des Internationaux de tennis des États-Unis en 2018 et d’Australie en 2019, la Japonaise Naomi Osaka cumule les titres à seulement 23 ans. Dans une minisérie documentaire de trois épisodes, Netflix se penche sur le quotidien de la joueuse prodige. Entre ses entraînements sur les courts du monde entier, elle parlera entre autres de ses racines haïtiennes et de son engagement dans le mouvement Black Lives Matter.

Naomi Osaka, Netflix, dès le 16 juillet

Capturer le moment présent

La photographie d’action est déjà une discipline difficile, mais le faire dans la pénombre et sous des éclairages éclatés relève de l’exploit. Et c’est ce talent singulier que met de l’avant ce documentaire en six parties qui présente l’évolution du métier de photographe de concert. Au menu : de nombreuses entrevues avec des photographes, mais aussi des musiciens, des galeristes, des journalistes et bien d’autres.

Icon : Music Through the Lens, PBS, les vendredis du 16 juillet au 6 août, 21 h