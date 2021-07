«Émoji-nation»: idiome moderne

Permettant aisément des nuances là où les mots ne suffisent pas, les émojis ont révolutionné la communication sur le Web. Bien que ces bonshommes (bien souvent) jaunes semblent aujourd’hui bien banals à cause de leur omniprésence sur la Toile, leur influence sur le langage n’est quant à lui pas anodin.

Le film Émoji-nation s’est intéressé au phénomène à travers trois épisodes de 19 minutes. La coproduction franco-québécoise aborde dans un premier temps l’histoire des émojis et leur montée en popularité au cours des vingt dernières années. Il est ensuite question du Consortium Unicode, organisation qui gère la création, la diffusion et l’application de ceux-ci. Et finalement, Arte France et Urbania parlent de l’appauvrissement de la langue et de la diversité culturelle que peut engendrer l’utilisation de ces pictogrammes.

Bien que la minisérie traite d’un sujet assez farfelu, le propos est très éducatif et donne matière à réflexion. La journaliste Stéphanie Cabre a mené une enquête exhaustive sur le sujet en plus de parler à des intervenants pertinents qui brillent par leur éloquence.

Cependant, la forme de l’œuvre nuit au propos. Le montage est surchargé d’émojis, de sauts d’images et de coupes très rapides. De plus, à quelques moments, certaines informations sont inscrites sur l’image alors que la narratrice aborde un autre aspect. Cela intensifie le sentiment de confusion et d’étouffement.

Malgré cette volonté vive de rendre le propos interactif, le sujet n’en demeure pas moins intéressant. À une époque où les émojis sont utilisés par une très grande majorité de la population connectée, se questionner est un luxe qu’il faut s’offrir.

Émoji-nation ICI Tou.tv, dès le mercredi 21 juillet