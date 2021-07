De nouvelles premières fois

Après une année rocambolesque marquée par la mort de son père, l’adolescente indo-américaine Devi (Maitreyi Ramakrishnan) est de retour pour de nouvelles Premières fois. La seconde saison de cette série pour jeunes adultes nous plonge dans des péripéties qui, encore une fois, ne simplifieront pas la vie de Devi et la réalisation de ses ambitions.

Never Have I Ever (Mes premières fois), saison 2, Netflix

La misère des riches

Basée sur des histoires vraies, la série dramatique norvégienne Exit s’intéresse à la réalité de quatre trentenaires devenus multimillionnaires dans leur jeunesse. Et, surtout, à leur désir d’échapper aux attentes et aux obligations qui les accablent — par la drogue ou des choix moraux douteux, bien souvent.

Exit, Club illico