Évasion marquante

En juin 1962, trois prisonniers s’évadent de la célèbre prison d’Alcatraz. L’événement marque les esprits et la culture populaire ; un livre sur les tentatives de fuites dans ce pénitencier est publié l’année suivante. En 1979, on en fait un film : L’évadé d’Alcatraz. L’œuvre mettant en vedette Clint Eastwood demeure fascinante.

L’évadé d’Alcatraz, Télé-Québec, 21 h

Un souvenir douloureux

Le 14 juillet 2016, alors que des centaines de Niçois et de touristes se rassemblent pour observer les feux d’artifice de la fête nationale française, un terroriste s’élance à pleine vitesse sur la promenade des Anglais au volant d’un camion-bélier, faisant 86 morts et 458 blessés. Le documentaire revient sur la tragédie à travers le récit de témoins et de familles des victimes.

Attentat de Nice : que s’est-il vraiment passé ?, RDI, 20 h