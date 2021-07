Les séries «The Crown» et «The Mandalorian» dominent avec 24 nominations aux Emmy

Les séries The Crown et The Mandalorian(Le Mandalorien) mènent le bal des prix Emmy avec 24 nominations chacune, mais WandaVision de Marvel n’a pas à pâlir de sa performance auprès des juges.

Ces nominations consolident l’ascension fulgurante de la diffusion en continu, alors que les séries les plus citées proviennent de plateformes qui ont grandement émergé dans les deux dernières années. Dans les trois catégories les plus importantes ー drame, comédie et série limitée ー seule la série This Is Us (Notre Vie) de NBC a récolté une nomination.

Dans une année pandémique où les Américains confinés se sont rivés à leur téléviseur plus que jamais, les membres de l’Académie des arts et des sciences de la télévision ont reconnu une variété d’histoires et un groupe diversifié d’acteurs et de créateurs.

Par exemple, Mj Rodriguez, de Pose, est la première femme trans à être nommée dans une catégorie de meilleure actrice.

The Crown, de Netflix, a reçu sa quatrième nomination pour la meilleure série, et représente probablement la meilleure chance de la plateforme de remporter une première statuette dans cette catégorie. La série dramatique sur la royauté britannique s’est rapprochée d’événements contemporains avec son interprétation du mariage houleux de prince Charles et Diana Spencer, incarnés par Josh O’Connor et Emma Corrin.

Ces derniers ont été nommés dans les catégories de meilleur acteur et actrice dans une série dramatique, tout comme Olivia Colman, qui interprète la reine Élisabeth II. Gillian Anderson a été nommée dans la catégorie de meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance en tant que Margaret Thatcher.

La popularité de The Mandalorian, une extension de la franchise de Star Wars, et l’ingéniosité de WandaVision, qui met en scène les personnages Wanda et Vision de l’univers Marvel, rappellent le succès des anciens favoris aux Emmy Game of Thrones (Le Trône de Fer) et Lost (Perdus).

La partition originale du compositeur montréalais Christophe Beck pour un épisode de WandaVision lui vaut une nomination pour la composition musicale exceptionnelle pour une série limitée ou d’anthologie, un film ou un spécial.

Les séries nommées pour la catégorie de la meilleure série dramatique sont The Boys, Bridgerton (La Chronique de Bridgerton), The Crown, The Handmaid’s Tale (La Servante écarlate), Lovecraft Country, The Mandalorian, Pose, et This Is Us.

Les séries nommées pour la catégorie de la meilleure série comique sont Black-ish, Cobra Kai, Emily in Paris (Emily à Paris), The Flight Attendant (L’agente de bord), Hacks, The Kominsky Method (La méthode Kominsky), PEN15 et Ted Lasso.

Les nommées dans la catégorie de la meilleure minisérie sont The Queen’s Gambit (Le Jeu de la dame), I May Destroy You, Mare of Easttown, The Underground Railroad et WandaVision.

Les actrices nommées pour la catégorie de la meilleure actrice dans une série comique sont Aidy Bryant (Shril), Jean Smart (Hacks), Kaley Cuoco (The Flight Attendant), Tracee Ellis Ross (Black-is) et Allison Janney (Mom).

Les nommés pour la catégorie du meilleur acteur dans une série comique sont Anthony Anderson (Black-ish), Michael Douglas (The Kominsky Method), William H. Macy (Shameless ou Sans regret), Jason Sudeikis (Ted Lasso) et Kenan Thompson (Kenan).

Les nommées pour la catégorie de la meilleure actrice dans une série dramatique sont Emma Corrin (The Crown), Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), Uzo Aduba (In Treatment ou En analyse), Olivia Colman (The Crown), Mj Rodriguez (Pose) et Jurnee Smollett (Lovecraft Country).

Les nommés pour la catégorie du meilleur acteur dans une série dramatique sont Sterling K. Brown (This Is Us), Jonathan Majors (Lovecraft Country), Josh O’Connor (The Crown), Regé-Jean Page (Bridgerton), Billy Porter (Pose) et Matthew Rhys (Perry Mason).

Le duo père-fille de Ron Cephas Jones (This Is Us) et Jasmine Cephas Jones (Blindspotting), accompagné par le président de l’Académie, Frank Scherma, ont annoncé les nominations.

La cérémonie du 10 septembre, qui avait eu lieu virtuellement l’an dernier en raison de la pandémie, sera diffusée en direct d’une salle de spectacle à CBS. Une quantité limitée de personnes pourront y assister et Cedric the Entertainer sera l’animateur.