Craints, mais bientôt éteints

Longtemps considérés comme de dangereux meurtriers, les requins sont plutôt des victimes, comme le démontre le documentaire Fin, qui sort aujourd’hui sur Discovery+. Réalisé par Eli Roth et notamment produit par Leonardo DiCaprio et Nina Dobrev, le film suit un groupe de scientifiques et de chercheurs autour du globe afin d’exposer l’extinction des requins.

Fin ​, Discovery +

Les étoiles du baseball

Le match des étoiles de la Ligue majeure de baseball (MLB) arrive enfin. Pour la première fois depuis 1998, la classique annuelle aura lieu au Coors Field, à Denver, plutôt qu’à Atlanta. Ce sont des changements dans les lois électorales de la Géorgie qui ont amené l’organisation à changer d’État. Peu importe le terrain, le spectacle risque d’être tout aussi intéressant.

Match des étoiles de la MLB, RDS, 19 h 30