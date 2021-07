La littérature à l’écran

Les adeptes de magazines littéraires seront choyés par Claudia à la page, une nouvelle série de 16 épisodes. Animée par l’autrice Claudia Larochelle, l’émission sera consacrée à la littérature d’ici ainsi qu’à ses créateurs. Les livres évoqués, lors d’entretiens d’une quinzaine de minutes, sont assez récents, à commencer ce soir par La fille d’elle-même, de Gabrielle Boulianne-Tremblay.

Claudia à la page, Savoir Média, du lundi au jeudi, 20 h

Sur les pas d’un journaliste

Minisérie documentaire de six épisodes, Catch and Kill : The Podcast Tapes suit le journaliste Ronan Farrow dans sa démarche pour écrire son roman du même nom. On y verra le conseiller politique mener des entrevues avec des dénonciateurs, des victimes ainsi que des enquêteurs privés afin d’amasser des preuves contre le producteur Harvey Weinstein.

Catch and Kill : The Podcast Tapes, HBO, 21 h